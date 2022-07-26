BIST 2.539
DOLAR 17,84
EURO 18,15
ALTIN 985,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir kişi hayatını kaybetmişti! Bolu Yuva köyünde son durum ne? Valilik açıkladı

BOLU Yuva köyünde içme suyundan zehirlenenlerin tedavileri devam ederken valilikten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği ve 96 kişinin tedavisinin tamamlandığı bildirildi.

Abone ol

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 44'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye dünden bu yana yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 44 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı ne zaman başlayacak ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlar?
Müge Anlı ne zaman başlayacak ATV'de Müge Anlı Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlar?
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
İtalya-İsviçre sınırı kaydı! Diplomatik yollar devreye girdi
Tavuk fiyatları tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Tavuk fiyatları tepetaklak oldu! Yasak vatandaşa yaradı ama üretici isyanda
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Otomobil ÖTV'si için Resmi Gazete'de yeni karar! Erdoğan araba ÖTV'si sıfırlayabilecek
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı
Beşiktaş'ta sürpriz futbolcu veda ediyor! Valerian Ismael'den ayrılık onayı çıktı
Mehmet Metiner: Nefret körlüğü siyaseti zehirliyor
Mehmet Metiner: Nefret körlüğü siyaseti zehirliyor
Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var
Benzin fiyatlarına indirim geldi 27 Temmuz'da geçerli! Motorin ve LPG kaç lira? Bir kötü haber var
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı 2022 nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı 2022 nasıl yapılır?
Rekabet Kurulu'ndan 7 şirkete soruşturma açıldı
Rekabet Kurulu'ndan 7 şirkete soruşturma açıldı
İhtiyaç kredisi faizleri son 4 yılın zirvesinde! Makas çok açıldı
İhtiyaç kredisi faizleri son 4 yılın zirvesinde! Makas çok açıldı