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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 10 futbolcu kadroda yok

Yeni sezon hazırlıklarını yine Avusturya'da sürdürecek olan Galatasaray'ın ikinci etap kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda 10 futbolcu kadroda yer almazken Aytaç Kara ve Christian Luyindama'nın Avusturya'ya götürülmemesi dikkat çekti!

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Galatasaray yeni sezon öncesindeki ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Tirol bölgesinde 4 günlük kamp gerçekleştirecek sarı-kırmızılılar, saat 11.00'de özel uçakla Avusturya'ya gitmek üzere yola çıktı. Sarı-kırmızılılarda 10 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kaleciler Batuhan Şen, İsmail Çipe; savunmacılar Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Sacha Boey, Christian Luyindama; orta sahalar Atalay Babacan, Aytaç Kara, Jesse Sekidika ve forvet Eren Aydın, Avusturya'ya götürülmedi.

Eren Aydın, Batuhan Şen'in kiralanması bekleniyor

Galatasaray'da ilk etap çalışmalarında bulunan ve hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular Batuhan Şen ile Eren Aydın, Avusturya kampına götürülmedi. Sarı-kırmızılılarda genç futbolcuların düzenli oynayacakları bir kulübe kiralanacakları belirtiliyor.

Luyindama Florya'da fiziksel çalışmalar yapacak

Geçen sezon kiralandığı ligin geç bitmesinden ötürü tatilden daha geç dönen Christian Luyindama'nın Florya'da fiziksel çalışmalar yapacağı ifade edildi.

Emin Bayram'ın sakatlığı var

Galatasaray'da ilk hazırlık döneminin yıldızlarından olan ve hazırlık maçlarındaki performansıyla göz dolduran genç futbolcu Emin Bayram ise sakatlığı nedeniyle Avusturya'ya götürülmedi. Çekya ekibi FK Pardubice ile oynanan hazırlık maçının başlarında sakatlanan genç futbolcunun tedavisine devam edileceği belirtildi.

Galatasaray'da kadroya alınmayan diğer oyuncularla ise yolların ayrılması bekleniyor.

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