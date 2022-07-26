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Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum

Ataşehir'de saldırıya uğrayan engelli genç: Ölümle tehdit ediliyorum

ATAŞEHİR'de bir market içerisinde darp edilen görme engelli vatandaş, yaşanan olay sonrası saldırgan hakkında şikayetçi olmuştu. Görme engelli o genç, şikayeti geri çekmesi için ölüm tehditleri aldığını ifade etti.

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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Ataşehir ilçesinde vicdanları yaralayan bir olay meydana geldi. Kenan Baş isimli görme engelli vatandaş alışveriş yapmak için dışarı çıktığı esnada tanımadığı bir şahıs tarafından market ortasında darp edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen saldırgan tarafından aldığı darbeler sonrası yere yığılan Baş'ı vatandaşlar araya girerek kurtardı. Yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan saldırgan serbest bırakıldı.

"İnfaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor"
Olaydan sonra mağdur olduğunu belirten görme engelli vatandaş Kenan Baş, saldırgan şahıs tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

Tehditler aldığını iddia eden Kenan Baş, "Şikayetimi dile getirdiğim halde serbest kalmış. Bana saldıran şahıs, sağa sola haber bırakarak, evimin önünden insanlar geçirterek, 'Onu öldüreceğim, mahkemeye çıkmadan onu delik deşik edeceğim' dedirtiyor. Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Bana saldıran şahsın infaz dosyası olduğu için mahkemeye çıkmamı istemiyor" diye konuştu.

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