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Dolarla mücadele için "altın para" bastılar! Bankalara dağıtıldı

Dolarla mücadele için "altın para" bastılar! Bankalara dağıtıldı

ZİMBABVE, dolara karşı yerli para birimini güçlendirmek için altından madeni para bastı. Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.

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Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu.

Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor. Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.

Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu.

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