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Okula gelen hizmetli kötü kokuları farketti... Korkunç olay! Çürümüş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Okula gelen hizmetli kötü kokuları farketti... Korkunç olay! Çürümüş halde bulundu

OSMANİYE'de boş okul binasında 30 yaşlarında çürümüş bir şekilde erkek cesedi bulundu. Okul tuvaletinden gelen kötü kokuları farkeden hizmetli cesetle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri cesedin 30 yaşındaki bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli kötü bir koku hissetti.

Bunun üzerine okulun içerisine giren hizmetli okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cesetle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şahsın cesedi olay yerinde hazır bekletilen cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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