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Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

YUNANİSTAN ABD silahıyla Türkiye'ye gözdağı verme çabalarına devam ediyor. ABD tarafından Yunan ordusuna hibe edilen toplamda bin 200 adet M1117 zırhlı araçtan 180 tanesi daha Selanik Limanı'na geldi. Zırhlı araçların Yunanistan-Türkiye sınırındaki Meriç Nehri bölgesine ve Ege adalarına konuşlandırılacağı belirtildi.

Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

ABD'nin Yunanistan'a EDA programı (Excess Defence Articles) kapsamında hibe ettiği toplamda bin 200 adet M1117 tipi zırhlı askeri araçtan 180 adedi daha Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kargo gemisiyle Selanik Limanına indirildi.

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Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

Araçların gerekli bakım ve boya işlemleri yapıldıktan sonra demiryolu ve karayolu aracılığıyla, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Batı Trakya bölgesinde ve özellikle Meriç Dedeağaç (Evros) ilindeki askeri kışlalara ve bir  bölümü de Kuzey Ege adalarına konuşlandırılıyor.

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Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçların silahsız olarak geldiği ve  Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bu sorunu depolarında bulundurduğu stok makineli silahlarla çözmeyi planlandığı belirtildi.

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Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

ABD'den şu ana kadar gelen araç sayısı 354 olduğu öğrenildi ve askeri hücum gücü yüksek araçların Batı Trakya Meriç sınırı ile Ege adalarına gönderileceği belirtildi.

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