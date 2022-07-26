Yunanistan sınırımıza ABD zırhlılarıyla yığınak yaptı! Ege adalarına da gönderiyorlar

Araçların gerekli bakım ve boya işlemleri yapıldıktan sonra demiryolu ve karayolu aracılığıyla, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Batı Trakya bölgesinde ve özellikle Meriç Dedeağaç (Evros) ilindeki askeri kışlalara ve bir bölümü de Kuzey Ege adalarına konuşlandırılıyor.