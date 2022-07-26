Temmuz ayının sonlarına gelirken 2022-2023 eğitim yılı için okul kayıtları da alınmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Peki Özel lise fiyatları 2022 yılında kaç para olacak. Bilfen Kolejleri 2022-2023 fiyatı kaç para oldu? Bilfen Kolejleri fiyatları 2022-2023 ilkokul-okul öncesi-ortaokul fiyatları kaç para?

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Yaz tatilinin ortalarına gelirken yavaş yavaş okullar ne zaman açılacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak araştırmaları da yapılmaya da başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki özel okul fiyatları, kolej fiyatları bu sene ne oldu? Bilfen Kolejleri 2022-2023 fiyatı kaç para oldu? Bilfen Kolejleri fiyatları 2022-2023 ilkokul-okul öncesi-ortaokul fiyatları kaç para?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda zam oranını yüzde 36 ile sınırlandırdı. Özel okullar ise yemek, kitap, kırtasiye, giysi gibi ücretlere yüzde 70'e varan oranlarda zam yaparak, ekonomik krizi aşmaya çalışıyor. Şubat, mart ve nisan aylarında erken kayıtta 12 ile 15 bin TL'lik indirim dönemi de bitti. Kolejler, liste fiyatından kayıtlara başladı.

Yıllık ücretlere rekor zam: Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Anadolu'da aynı özel okulun yıllık ücreti 30 bin TL iken, büyükşehirlerde yıllık 100 bin TL'yi aştı. Anaokulu ücreti yüzde 8 KDV hariç bazı özel okullarda 100 bin lira, ilkokulda 120 bin lira ve ortaöğretimde 150 bin lira oldu. Aylık taksitleri 12 bin lirayı geçen kolejler var. Yemek ücretinin KDV hariç yıllık ortalaması 8 bin ile 14 bin TL arasında değişiyor. Peşin ödeme, kredi kartına tek çekim veya taksit gibi seçenekler sunulup, ücret artırılıyor.

Yemek almayana kayıt yok: “Özel okullar yüzde 36'dan fazla zam yapamıyor ama yemek, kitap, kıyafet, servis ve yardımcı ders kitabı gibi ekstralarla artış oranı yüzde 60-70'i geçti. 3-4 yaş okul öncesi ücretleri 100 bin liraya ulaştı. Yemek ücretleri yüzde 100 arttı. Yönetmelikte yemek zorunlu değil ama veli yemek almazsa, okul çocuğunu kaydetmiyor. MEB'e başvurduk. CİMER'e şikayet ettik. Okullar, ‘yemek zorunlu değil' diye savundu. Oysa, fiili uygulamada yemek almayanın çocuğu kesinlikle okula kaydedilmiyor. 7-10 bin lira olan yemek ücretleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı kayıtlarında 10 bin ile 20 bin lira arasında değişiyor. 4-5 bin lira olan kitap ücretleri, 10 bin liraya çıkt

– İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: Anaokulu 99 bin, ilkokul 119 bin, ortaokul 97 bin 520, lise 99 bin 367 lira. Yemek ücreti KDV hariç 14 bin 500 lira.

– Bilfen Kolejleri: Kampüse göre ücreti değişiyor. İlkokul birinci sınıf 99 bin 500, 2.3.4. sınıflar 107 bin, ortaokul 109 bin 720 lira. Yemek ücreti KDV hariç 13 bin 600 lira.

– BJK Kabataş Vakfı Okulları: Anaokulu 3 yaş 76 bin 600, 4-5 yaş 92 bin 600, ilkokul 108 bin 600, ortaokul 116 bin 600 lira. Yemek ücreti 12 bin lira.

– FMV Işık Okulları: 3-4 yaş yarım gün 41 bin ile 47 bin 250, anaokulu 69 bin 400 ile 72 bin 500, İlkokul+ortaokul 83 bin ile 96 bin, lise 86 ile 98 bin 500 lira. Yemek ücreti 12 bin 200 lira.

– İELEV Okulları: Yemek ve KDV dahil 4-5 yaş 96 bin 800, ilkokul 1. sınıf 119 bin 900, ilkokul 2.3.4. sınıf 116 bin, ortaokul 116 bin ile 121 bin, lise 134 bin, lise hazırlık 142 bin lira.

– Terakki Vakfı Okulları: Yemek, servis ve KDV hariç anaokulu 78 bin 800, ilkokul-ortaokul- lise ve fen lisesi 96 bin 200 lira.