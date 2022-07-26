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İstanbul'da faaliyete geçti! Rusya'dan flaş açıklama

İstanbul'da faaliyete geçti! Rusya'dan flaş açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridoru için imzalanan anlaşma uyarınca kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin İstanbul'da faaliyetlerine başladığını duyurdu.

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İstanbul tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılışı gerçekleşiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi İstanbul'da çalışmaya başladı. Öncü Rus uzman grubu, bugün İstanbul'a gidecek ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacak" dendi.

Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevinin inisiyatifin pratikte uygulama aşamasına geçirilmesi için gereken tüm sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi olduğunu belirten bakanlık, Rus temsilcilerin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığı'nın hususi kontrolü altında olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. 

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