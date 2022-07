Osman Sezgin kimdir aslen nereli Milli Eğitim Bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre Milli Eğitim Bakan yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. Osman Sezgin MEB yardımcılığına atanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok akademik alanda görev alan Osman Sezgin, bir dönem televizyon yayıncılığı da yapmıştır. Peki kimdir Osman Sezgin, aslen nereşi? Osman Sezgin ve eşi çocukları kimdir?

Osman Sezgin kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Milli Eğitim Bakan yardımcılığına atanmasının ardından merak edilen konulardan birisi oldu. Akademik anlamda birçok görevde bulunan Osman Sezgin bir dönem televizyon ekranlarında da boy gösterdi. 2020 yılından beri de TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütüyor. 63 yaşında olan Osman Sezgin evli ve iki çocuğu var. Babası memur olduğu için Anadolu'da birçok yer gezen Osman Sezgin'in aslen nereli olduğu henüz bilinmiyor. Çocukları ve eşinin kim olduğu hakkında ise net bir bilgi yok.

Osman Sezgin kimdir: 1959 yılında doğan Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yaptı.

TRT 1’de her hafta pazartesi günleri yayınlanan sabah gençlik programına psiko-sosyal açıdan gençlik meseleleri üzerine her hafta uzman konuşmacı olarak katıldı. 2020 yılından beri her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmekte.

1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yaptı.

Pek çok Milli Eğitim Şurasına katılan Osman Sezgin, 19. ve son yapılan 20. Millî Eğitim Şuralarına özel davetli olarak katıldı.

1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı başkanlığı görevlerine devam etmekte. Evli ve üç çocuk babasıdır.

26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 Sayılı Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı gövrevine Osman Sezgin atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Kalem Vakfı kimindir: Prof. Dr. Osman Sezgin önderliğinde kurulan Kalem Vakfı Okulları, 2000 senesinde hayata geçirilmiştir. Eğitimi ön planda tutan Kalem Eğitim Kurumları, Kalemlik Anaokulu, Kalem İlkokulu, Kalem Ortaokulu ve Kalem Anadolu Lisesi'nden meydana gelmektedir. Kalem Okulları Kurucuları, Osman Sezgin ve Ömer Utkan'dır.