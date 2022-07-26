İzmir'de kadın otobüs şoförünü yumruklamıştı! O şüpheli hakkında flaş karar
İZMİR'de kadın otobüs şoförünü durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle darbeden şüpheli tutuklandı.Abone ol
Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın sürücü B.A'ya, durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle yumruk atıp darbeden sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer olayın takipçisi olacaklarını bildirmişti.