Erken seçim tarihini açıkladı! İsmail Küçükkaya'dan bomba kulis bilgisi

Muhalefet partileri erken seçim için bastırırken, Fox TV'nin Çalar Saat programını yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, erken seçimin tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Muhalefet partileri erken seçim isteyip, her an baskın seçim olabileceğini sürekli gündemde tutarken, gazeteci İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından erken seçimin tarihini palaştı. Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü işaret etti.

İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından önce "Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar." paylaşımı yaptı. Ardından da şu paylaşım geldi:

"14 Mayıs 2023 pazar.

Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu.

14 Mayıs anneler günü."

14 Mayıs tarihinin şifreleri...

AK Partinin sık sık mirasına sahip çıkma iddiasını dile getirdiği Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' sloganıyla girdiği seçimde oyların yüzde 52,7'sini alarak iktidara gelmişti. Küçükkaya'nın iddiası akıllara iktidar partisinin 73 yıl sonra aynı gün, benzer seçim mesajları ve sloganlarıyla seçime girme hedefinde olabileceği düşüncesini getirdi.

Okullar kapanmadan seçim olacak!

Seçimler 14 Mayıs'ta yapılırsa, okullar kapanmadan önce yapılmış olacak. 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde, AK Parti seçmenlerinin şehir dışında bulundukları için oy kullanmaya gidemedikleri iddia edilmişti. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım seçimleri kaybetmişti ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini yüzde 54,21 oy oranı ile kazandı.