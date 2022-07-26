1. sınıf uyum günleri ne zaman başlayacak 2022-2023 MEB uyum haftası

Temmuz ayının sonlarına gelirken 2022-2023 eğitim yılıı için okul kayıtları da alınmaya başladı. Birçok veli ve öğrenci okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre okullar 12 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil 14-18 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 23 Ocak'ta başlayacak.

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Yaz tatilinin ortalarına gelirken yavaş yavaş okullar ne zaman açılacak, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak araştırmaları da yapılmaya da başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi ve 1. sınıfların kaynaştırma-alıştırma günleri ise eylül ayının ilk günlerinde olacak. 1 dönemin ilk ara tatili 14-18 Kasım'da yapılacak. Sömestr ara tatil ise 23 Ocak'ta yapılacak.

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Anaokul, ilkokul uyum haftasın ne zaman?

Bakan Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”