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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ANKAPARK işletmecisine suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ANKAPARK işletmecisine suç duyurusu

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında “Hileli İflas” sebebiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ANKAPARK ihalesini alan işletmeci hakkında 'Hileli İflas' nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, “ANKAPARK'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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