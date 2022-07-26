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Hande Fırat Diyanet'e 'Sokaklar kasap dükkanı' diyen imamı sordu: Pes diyorum!

Hande Fırat, sosyal medyada çok konuşulan Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'nın kadınlara yönelik söylediği "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" sözleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, kadınları cinsiyetçi ifadelerle hedef alan imam Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı’na sorduğu soruya yanıt alamadığını söyledi.

Fırat, bugünkü köşe yazısında Halil Konakçı’nın "Erkekler kadından üstündür. Kadının rızık kazanma mükellefi yoktur ama her yerde kadın istismarı var. Daha cazip çünkü. Adam uyuşturucu parası kazansa kadının mesuliyeti yok. Sokaklar kasap dükkânı oldu, et görmekten içimiz dışına çıkıyor artık. Bu kadınların başında kocaları, adamları yok mu?" ifadelerini hatırlattı.

Fırat, Konakçı'ya "Eleştirmiyorum, pes diyorum. Halil Bey, asıl siz cahiliye döneminde kalmışsınız. Halil Bey yollarda gözleriniz neden hep kadınlarda? Halil Bey kimin ne giydiğinden size ne? Ve Halil Bey, ben ve benim gibi kadınlar sizinle eşit olamayız. Aramızda doldurulamaz bir uçurum var ve biz o uçurumun tepesinde, siz altındasınız." diyerek tepki gösterdi.

Fırat, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda aradım. Yanıt alamadım. Umarım en kısa sürede o soruşturma başlar” bilgisini paylaştı.

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