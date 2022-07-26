Kazdağları'nda bu bitkiyi koparanlara 657 bin lira ceza kesildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.

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Kazdağları'nda endemik tür bitkiyi koparan 6 kişiye 657 bin 558 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan Sarıkız Çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, endemik tür olarak kayıtlara geçen ve Kazdağları'nda bulunan Sarıkız Çayı (Sideritis trojana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657 bin 558 TL para cezası kesildiği bildirildi.