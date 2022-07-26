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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor! Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile savaş başladığından bu yana ilk kez geçtiğimiz hafta İran'da yüz yüze görüşmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Rusya’ya (Soçi) günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a giderek Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin, "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TRT'de yaptığı değerlendirmelerinde Tahran'daki görüşmeler için "terörle mücadele"nin gündemlerinin bir numaralı konusu olduğuna işaret ederek, "Suriye terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir. Özellikle Fırat'ın batısında ve doğusunda terör örgütü PKK/YPG, sivillere ve ülkemize yönelik saldırılarına hala devam ediyor. Bu mücadele kararlılığımızı zirve sırasında Sayın Putin ve Sayın Reisi'ye de bizzat aktardım." ifadelerini kullanmıştı.

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