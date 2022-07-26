PMYO başvuru ücreti 2022 kaç para oldu online ödeme olacak mı?

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 aday öğrenci alımı yapacağını duyurmuştu. Bugün başlayan PMYO başvuruları 05 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek ve başvurular e devlet üzerinden yapılacak. 2022 yılında PMYO başvuru ücretlerine rekor zam geldi Buna göre 2022 PMYO başvuru ücreti 200 lira oldu. Sınav itirazı ise 40 lira olacak.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan duyuruda Polis Meslek Yüksekokullarına (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Lise mezunu adaylar polislik başvurularını http://www.pa.edu.tr internet adresinden gerçekleştirecekler. Peki, 2022 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, PMYO başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve taban puanları bilgisi.

PMYO başvuruları ne zaman:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

POMEM başvuru ücretleri:

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Başvuru Ücreti: 300.00₺

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınav Başvuru Ücreti: 200.00₺

Sınav İtiraz Ücreti: 40.00₺

PMYO başvurusu için para nereye yatırılacak?

Polis Meslek Yüksekokulu başvuru ücretleri yalnızca; Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilmektedir. Diğer bankaların ATM'lerinden, şubelerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırma işlemi yapılamamaktadır.

PMYO müfredat ve transkript ücreti ne kadar?

İlgili belgeye niçin ihtiyaç duyduğunuzu belirtir ve iletişim bilgilerinizi (T.C Kimlik Numarası Adı soyadı ve nedenini )içeren dilekçenize aşağıda yazılı ücretleri Gölbaşı Malmüdürlüğü Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesinde ki TR560001000743000010005009 iban numaralı hesabına yatırdığınızı gösterir banka onaylı dekontunuzun aslını (İnternet bankacılığı çıktısı kabul edilmemektedir.) ekleyerek dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

Sınavlara İtiraz Ücreti: 75 TL

Mezuniyet Belgesi : 30 TL

Diploma Eki: 30 TL

Transkript: 30 TL

Ders Başına Müfredatlar: 5 TL



Bir Eğitim Öğretim dönemine ait müfredatlar: 50 TL

Bir Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 70 TL

İki Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 120 TL

Dört Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 200 TL