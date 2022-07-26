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Cem Toker'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Madem atış serbest, kola fiyatına bira...

Cem Toker'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Madem atış serbest, kola fiyatına bira...

Liberal Demokrat Parti'nin eski Genel Başkanı Cem Toker, Twitter üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermede bulundu. Toker, Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde 'İkinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım' sözleri üzerine "Madem atış serbest… Kola fiyatına bira" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada iktidara geldiklerinde “İkinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Toke rise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını alıntılayarak “Madem atış serbest… Kola fiyatına bira!!!” paylaşımında bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada iktidara geldiklerinde “İkinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım” ifadelerini kullanmıştı.

"Kola fiyatına bira"

Cem Toker ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını alıntılayarak “Madem atış serbest… Kola fiyatına bira!!!” paylaşımında bulundu.

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