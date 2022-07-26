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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak iki karşılaşmaya FIFA kokartlı Türk hakemleri atandı. HSK Zrinjski - KF Tirana maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Young Boys- FK Liepaja maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre'nin Young Boys ile Letonya'nın FK Liepaja takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu ise, Bosna Hersek'in HSK Zrinjski ile Arnavutluk'un KF Tirana takımları arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki Gradski Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

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