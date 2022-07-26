TBMM Başkanı Şentop Meclis'i 1 Ağustos'ta acil toplantıya çağırdı! AK Parti katılmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Ağustos'ta Meclis'i toplantıya çağırdı.Meclis neyi görüşmek için acil toplanıyor? CHP'nin başvurusu sonrası gelen çağrıya AK Parti'den tepki geldi. AK Parti, pazartesi günü yapılacak toplantıya katılmayacağını açıkladı.

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CHP, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Genel Sekreterliği'ne bir dilekçe sunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93 ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı.

AK Parti: Pazartesi günü toplantıya katılmayacağız...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal, CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, "Pazartesi günü olağanüstü toplantıya katılmayacağız" dedi. Ünal'ın açıklamaları:

Son KYK olayını hatırlayın! 'Biz söyledik çözüldü' demek için...

- CHP çözüm amaçlı mı, siyasi şov amaçlı mı çağrı yaptı? Son KYK olayında olduğu gibi, düşünebiliyor musunuz, biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyormuş gibi bir gerçeklik dışı algı oluşturmaya çalışan söylemi tercih etmiş durumdalar. Bilmeleri gereken şudur, aslolan gerçekleştirme iradesidir. Tabii ki, muhalefetin tavsiyeleri, projeleri olacaktır ama aslolan icraat ve bu konuda iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesidir.

Biçim çözdüğümüz meseleleri siyasi istismar aracı yaptırmayacağız

- Yine geçmişe dönük bir hususu da hatırlatmak isterim, her şey biz yaşarken oldu, bizim hafızamızla alay etmesinler. Bu ülkede, 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin, 90'ların sorunları konuşulur, böyle gelmiş böyle gider denilirdi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kurulurken, Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' demesiyle, Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarını konuşmak durumuna gelmiştir. Bu AK Parti'nin sorun çözme kapasitesinin gereğidir.

- Bugün AK Parti küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Biz olağanüstü toplantıya katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim çözüm kapasitemizle dünkü sorunları çözdüğümüz gibi bundan sonraki sorunlara yönelik de faaliyetleri bir siyasi istismar aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz.