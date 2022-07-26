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Kocaeli'de kahvaltıya davet ettiği arkadaşına dehşeti yaşattı! Şakalaşırken...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de kahvaltıya davet ettiği arkadaşına dehşeti yaşattı! Şakalaşırken...

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir kişi, kahvaltıya çağırdığı arkadaşını şakalaşırken pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

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 İddiaya göre 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.’yi (19) evine kahvaltıya davet etti. Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı. Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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