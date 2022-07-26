Ali Koç, Dinamo Kiev idmanını izledi! Mircea Lucescu ile bir araya geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. Bir süre sohbet eden ikili, birbirlerine sarıldı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de tribünde yer aldı.

Çalışma sırasında sahanın kenarına geçen Ali Koç, Mircea Lucescu ile bir süre sohbet etti. İkili, birbirlerine sarıldı.