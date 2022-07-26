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Ekrem İmamoğlu'nun ankete harcadığı para ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam...

Ekrem İmamoğlu'nun ankete harcadığı para ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi için itibar araştırmasına 40 günlük anket için 1 milyon 575 bin TL ödediği öğrenildi.

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İBB Başkanı, bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden dudak uçuklatan bir rakam ödetti.

40 günlük ankete 1,5 milyondan fazla ücret

Gazeteci Cengiz Alçayır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre anket şirketine 1 milyon 575 bin TL verildi.

Anketin ise 40 günde yapıldığı ortaya çıktı.

Vatandaş tepki gösterdi
Ödenen miktar, İstanbulluların tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılardan bazıları, “Yönetemediği İBB'nin ‘itibarı var mı yok mu’ diye 40 günlük ankete 1 milyon 575 bin TL harcayan kafa”, “Batık İBB”, “Bu paraları millete harcasınlar veya kendi çalışanlarına versinler”, “İstanbul halkının parası çarçur ediliyor” şeklinde yorumlar yaptı.

Adaylık yarışı
Öte yandan İmamoğlu, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için olması beklenen adaylardan biriydi...

Ancak İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçemedi ve adaylıkta yer almayacağını açık açık söylemese de belli etti.

Bu anketin de seçime yönelik İmamoğlu'nun rotasını çizmesine yardımcı olduğu öne sürüldü.

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