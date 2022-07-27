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Acun Ilıcalı transfere doymadı! Hull City Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Acun Ilıcalı transfere doymadı! Hull City Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Doğukan Sinik ve Ozan Tufan'dan sonra A Milli Takım'ın bir yıldızını daha kadrosuna dahil ediyor. İngiliz ekibinin, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlamak için ilk teması kurduğu belirtildi.

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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Hull City, tanıdık isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı, Halil Dervişoğlu için harekete geçti.

Piyasa değeri 3 milyon euro
Vole'den Onur Tuğrul'un haberine göre, Hull City gündemine aldığı Halil Dervişoğlu için ilk teması kurdu. Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren milli futbolcunun bonservisi Brentford'da bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Halil Dervişoğlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol-1 asiste imza attı.

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