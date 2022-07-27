Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber: İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir ÜB’mize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Otal'ın şehadet haberi, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Mühimmat ve Garnizon Komutan Yardımcısı Bakım Albay İsmail Coşkun ve askeri yetkililerce aileye verildi. Şehit Otal'ın, Kaletepe Mahallesi'ndeki annesinin yaşadığı evinin sokağına Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Mert Otal'ın 22 yaşında Mustafa adında bir erkek kardeşinin olduğu, anne ve babasının da 2010 yılında boşandığı öğrenildi. Annesi Arzu Otal'ın Kırıkkale merkez Kaletepe Mahallesi'nde yaşadığı, babasının ise Keskin ilçesinde ikamet ettiği belirtildi.