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TEM'de oksijen tüplü kamyon alev aldı

TEM'de oksijen tüplü kamyon alev aldı

TEM Otoyolu'nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyonda yüklü tüplerin patlama tehlikesine karşı yol iki taraflı olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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Yangın, Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Ankara istikametinde saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadük üstünde yapılan yol bakım çalışmasında kullanılmak üzere 60 ACG 778 plakalı kamyonla oksijen tüpleri getirildi. Daha sonra viyadük üzerinde yapılan derz çalışması esnasında çıkan kıvılcımlardan bir anda kamyon alev aldı.

Kısa sürede alevler büyüyerek tüm kamyonu sararken, yol bakım çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kamyonda yüklü oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda Edirne-Ankara istikametini trafiğe kapandı.

Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında hasar gören oksijen tüpleri şans eseri patlamazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Korkutan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Edirne-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Yanan kamyondaki oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

tem
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