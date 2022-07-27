Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAYKAR teklifi! Rusya'ya asla SİHA satmayız demişlerdi

Rusya lideri Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAYKAR konusunda teklif götürdüğü ortaya çıktı. Bayraktar şirketinden daha önce Rusya'ya SİHA satılmayacağı konusunda açıklama gelmişti.

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Türkiye’nin terörle mücadelesinde önemli bir yer tutan İHA ve SİHA’lara tüm dünyanın ilgi odağı hâline gelirken; son olarak Rusya’nın Türkiye’ye bu konuda ortak çalışma yapılması teklifinde bulunduğu açıklandı.

AK Parti’nin önceki akşam yapılan MYK toplantısında partinin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümüne yönelik hazırlanan ve 20 yıllık icraatlara vurgu yapan bir video gösterimi yapıldı. Kuruluş yıl dönümü törenlerinde kullanılacak bu kısa filmde Türkiye’nin savunma sanayi projelerine geniş verildi.

Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, özellikle İHA ve SİHA’lara dünyadan talep yağdığını söyledi.

Putin BAYKAR'la çalışmayı teklif etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Astana Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Erdoğan, ikili görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok farklı teklifleriyle karşılaştıklarını ifade etmişti. Teklifin perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Putin’le yaptığı görüşmede BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA’ların gündeme geldiğini belirterek “Sayın Putin, bize BAYKAR’la birlikte çalışma önerisinde bulundu. Ayrıca Birleşik Arap Emîrliklerinden oraya BAYKAR’ın bir fabrika kurması teklifi geldi. Bütün bunlar Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor” diye konuştu.