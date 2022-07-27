Kuaför kadın böyle katledildi Gülseren Budayıcıoğlu kadınları uyardı! Bu hatayı yapmayın

Kadın cinayetlerinde 'son buluşma' sebebiyle bir katliam haberi de Ümraniye'den geldi. Kuaförlük yapan Elif Güneş birlikte yaşadığı erkek tarafından katledildi. Gülseren Budayıcıoğlu konuya ilişkin kadınları uyardı.

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Ümraniye’de kuaförlük yapan Elif Güneş, ayrılma kararı aldığı sevgilisi Koray Gülbar’ın ‘son bir kez görüşelim’ isteğine olumlu yanıt verdi, hayatından oldu. Buluşma yerine giden genç kadın 3 kurşunla öldürüldü. Koray Gülbar kaçtı.

İstanbul Ümraniye’de kuaför salonu işleten Elif Güneş (32), Koray Gülbar ile 5 yıldır birliktelik yaşıyordu. Güneş, zaman zaman sorunlar yaşadığı ilişkiyi iki ay önce bitirme kararı aldığında Gülbar şiddetle karşı çıktı. Bir hafta önce Güneş’in kuaför salonuna gelen Gülbar, tartışmaya başladığı genç kadına tokat attı. Önceki gün ise Güneş’i telefonla arayarak “Son bir kez görüşelim, sana anlatacaklarım var” dedi.

Güneş, bu buluşmanın son görüşmeleri olacağını düşünerek isteği kabul etti. Her ihtimale karşı yanında arkadaşlarını da getirmişti. Koray Gülbar buluşma yerine geldiğinde, Güneş’in arkadaşlarından uzaklaşmalarını istedi, yalnız konuşacağını söyledi.

Hastane önüne attı

Elif Güneş otomobilinde otururken Koray Gülbar da otomobile bindi. Araçta konuşurlarken yeni bir tartışma başladı. Bu sırada silahını çıkaran Gülbar, Güneş’in göğsüne doğru 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Güneş’i hastane önüne bırakan Gülbar, kaçtı. Elif Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Güneş memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Polis ekipleri ise Koray Gülbar’ın, Elif Güneş’i Üsküdar’daki buluşma yerinde öldürdükten sonra arkadaşlarını arayarak “Elif vuruldu, hastaneye bıraktım” dediğini belirledi. Polis, bu görüşmenin ardından da Koray Gülbar’ın aradığı arkadaşlarının yanına gittiğini tespit etti. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Koray Gülbar’ın kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen ve suç kayıtları da olan arkadaşları A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç.’nin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ve bir kovan ele geçti. 4 kişi ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. A.A. adli kontrol kararıyla serbest kaldı. S.Ç., Y.O. ve A.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Ağabeyi evliliği istememiş

ELİF Güneş’in akrabası Adil Aslan, olayla ilgili şunları söyledi: “İstemeye gelmişler, abisi de kabul etmemişti, ‘Kardeşime uygun değilsin’ diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına, 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy’e gidiyor ‘Son kez görüşelim’ diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. ‘Benimle evleneceksin’ diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor.”