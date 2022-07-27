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DSÖ açıkladı! En fazla maymun çiçeği vakası nerede görüldü?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ açıkladı! En fazla maymun çiçeği vakası nerede görüldü?

Dünya diken üstünde koronavirüsten sonra şimdi de maymun çiçeği paniği yaşanıyor.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün en çok görüldüğü ülkeleri açıkladı.

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DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi. Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.

Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yayılım sürebilir
Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.

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