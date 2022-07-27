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Bağ evinde avukat dehşeti kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Bağ evinde avukat dehşeti kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

GAZİANTEP’te bağ evinde tartıştığı arkadaşına kurşun yağdıran avukat Yusuf S., o sırada tartışanları ayırmaya çalışan Ahmet Tamer'in ölümüne neden oldu.

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Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsalındaki bir bağ evinde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigorta işiyle uğraşan arkadaşı İsa Y.’nin arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Sözlü tartışma esnasında sinirlenen avukat Yusuf S., tabancasını çıkardı. O sırada bağ evinde olan Ahmet Tamer ise iki arkadaşını da sakinleştirmek için aralarına girdi. Tamer’in çabalarına rağmen iki arkadaş sakinleşmezken, avukat Yusuf S., tabancasıyla arkadaşı İsa Y.’ye doğru ateş etti. Yusuf S.’nin silahından çıkan kurşunlar sekerek Ahmet Tamer’e isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tamer olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Oğuzeli ilçesi Güzelce Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Ahmet Tamer'in ölümüne neden olan katil zanlısı avukat Yusuf S. ile tartıştığı arkadaşı İsa Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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