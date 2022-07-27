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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK'da açıkladı! Enflasyonda düşüş için net tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK'da açıkladı! Enflasyonda düşüş için net tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti MYK toplantısından konuşulanlar kulislere düştü. Toplantıda “Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız” talimatını veren Erdoğan, enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret etti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 gün aradan sonra önceki gün toplanan AK Parti MYK’da (Merkez Yürütme Kurulu) 2023 seçim çalışmalarından dış politikadaki gelişmelere kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun kulis haberine göre, AKP MYK’da Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda AK Parti’nin 14 Ağustos’ta yapılacak 21. kuruluş yıldönümü programı ele alındı; AK Parti’nin 2023 seçimlerine giderken kullanacağı sloganlar, tanıtım videoları, öne çıkarılacak başlıklar masaya yatırıldı.

Dış politikada tarihi adımlar
Erdoğan’ın bazı videolar ve sloganlar üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılması talimatını verdiği toplantıda, “Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız. Seçim öncesi iyi bir müzik tasarlanmalı, atacağımız adımlarla tüm toplumda heyecan yaratabilmeliyiz” dediği öğrenildi.

Enflasyonda düşüş için tarih
Toplantıda özellikle gıda fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyleyen Erdoğan’ın enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret ettiği de kaydedildi.

Öte yandan Erdoğan’ın hafta sonu Ordu’ya bir ziyaret gerçekleştireceği ve bundan sonraki süreçte haftada en az iki günü il ziyaretlerine ayıracağı da öğrenildi.

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