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Bursa'da husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu

Bursa'da husumetlisini vurmak isterken kendi başından vuruldu

BURSA'da husumetlisiyle kafede karşılaşan kişi, silahlı çatışma sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

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Olay, Merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesi Üçoluk caddesinde gece 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Tongadur, aralarında husumet olduğu şahısla kafede karşılaştı.

Tongadur yanında getirdiği tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kafede oturan husumetlisine ateş ettikten sonra 16 LMZ 10 plakalı otomobile binip olay yerinden kaçmak isterken ateş ettiği husumetlisi, Tongadur’un peşinden koşarak, belinden çıkardığı tabancasıyla 3 el ateş etti.

Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tongadur kanlar içinde aracın içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan şahıs Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahısın durumunun ciddi olduğu öğrenilirken kaçan şüphelinin bulunması için polis ekipleri tahkikat başlattı.

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