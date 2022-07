İlyas Salman aslen nereli kökeni ne? İlyas Salman kaç kardeş kardeşlerine ne oldu?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan, büyük oyuncu İlyas Salman verdiği bir röportajda kardeşleri ve hayatı hakkında bilinmeyenleri cevapladı. Aslında 11 kardeş olduklarını söyleyen İlyas Salman kardeşlerinin gözünün önünde öldüğünü, küçük kardeşinin yanında yanarak can verdiğini anlattı. Bu acıklı hikaye sonrası İlyas Salman'ın kardeşleri merak edildi. Peki İlyas Salman kaç kardeş, kardeşlerine ne oldu?

Usta Oyuncu İlyas Salman'ın sn açıklamaları gündem oldu, kardeş hikayesini dinleyenlerin yüreği sızladı. Aslen Malatyalı olan 71 yaşındaki İlyas Salman verdiği bir röportajda kaç kardeşsiniz sorusuna verdiği cevapla yürekleri dağladı. Aslında 11 kardeş olan İlyas Salman'ın tüm kardeşleri yoksulluk, hastalık nedeniyle ölmüş. 2.5 yaşındaki kardeşi ise gözleri önünde yanarak ölmüş, yanan kardeşinin adını İlyas Salman'a vermişler. İşte İlyas Salman'ın acıklı kardeş hikayesi...

Yeşilçam'ın ünlü ismi İlyas Salman, katıldığı yayında adının acıklı hikayesini anlattı. "Kaç kardeşsiniz?" sorusu üzerine konuşan Salman, şunları anlattı:

"Eğer yaşasalardı 11 kardeş olacaktık. 7 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldüler. 0 ila 2,5 yaş arasında. Verem, kıtlık, kıran, boğmaca, nezle... Hepsinin en büyüğü ben olduğum için de ölümlerini gördüm. Bu travmayı anlatmak için hiçbir lisan yetmez. Şu anda 3 kardeşiz. Birini de 3 yıl önce beyin kanamasından kaybettik. Acılar içinde geçmiş bir çocukluk yaşadım. Her kardeşle ölen kardeşin arasında 1 yaş anca vardı. Aile planlanması yoktu ve hiçbir şey düşünmeden çocuk yapılırdı sürekli. En büyükleri de bendim. Ben 3,5 yaşındayken 2,5 yaşındaki kardeşim gözlerimin önünde yandı."

Kardeşim yandı bana adını verdiler: "Malatya'da bir köyde oturuyorduk. Annem, kardeşimle ben üşümeyeyim diye teneke sobanın üzerine bir tencere su koymuş ve içine de patates atmış. Diğer herkes de su almaya gitmiş. Bizde erkek çocuklarına da fistan giydirirler. Kardeşim de sobaya yanaşmış ve eteği tutuşmuş. Gözümün önünde oldu, üstüne bir şey atarak söndürmeyi düşünemedim. Kardeşim İlyas yanıyor diye duvarları yumrukladım. Annem yetiştiğinde ölmek üzereydi. Kasaba yoluna çıkardılar ama yolda can verdi. Aslında benim adım Sadık'tı o ölünce onun adını bana verdiler. 15 yaşıma geldiğimde 7 kardeşimi kaybetmiştim. Acılar içerisinde geçip gittiler dünyamızdan. Şu an bile her 15-20 günde bir yangın rüyası görürüm. Hep biri yanıyor olur ve gücüm yetmez, söndüremem. O trajediyi anlatamam."

İlyas Salman kimdir: 14 Şubat 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.