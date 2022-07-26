Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Belirtileri neler? Hastalar anlatıyor: Acıdan çığlık atıyordum

Wallace, hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı bölgelerinde 8 lezyon oluştuğunu ve ağzının içinin de yara olduğunu dile getirdi. Wallace, “Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor” dedi.