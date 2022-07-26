Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Belirtileri neler? Hastalar anlatıyor: Acıdan çığlık atıyordum
Koronavirüs belası yeniden hortlarken, DSÖ Maymun Çiçeği virüsü için küresel salgın alarmı verdi. Maymun çiçeği hastalığının belirtileri neler? HAstaların hayatını nasıl zindana çeviriyor? Türkiye'de de görülen maymun çiçeği hastalığı bulaşan iki hasta yaşadıkları acıyı anlattı.
Genelde Afrika’nın belirli bölgelerinde görülen ve acı verici belirtileri sebebiyle bilim dünyasının endişeyle yaklaştığı maymun çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ediyor… Aralarında Türkiye, İspanya, Portekiz, İngiltere ve ABD’nin de olduğu onlarca ülkede görülen maymun çiçeğine yakalanan hastalar yaşadıkları acıyı ve zorluğu anlatmaya başladı. ABD ve İspanya'da iki hasta yaşadıkları acıyı ve kabusu anlattı.
ABD’nin Houston kentinde yaşayan Wesley Wallace, hastalığın perde arkasını, hastalığın çirkin yüzünü ve yaşadıklarını bütün açıklığıyla anlattı.Wallace, “Buna bakıyorsunuz ve bu virüs çok çirkin. Bu hastalığın yakınından geçmek istemezsiniz” ifadesini kullandı.
Yüzünde şişlik ve sivilce benzeri oluşumlar çıktığını söyleyen Wallace, “Çok acı veriyor. Yüzümde yara oluştuğu için dokunamıyorum. Hatta uyurken yastığa kafamı bile koyamıyorum çünkü canım yanıyor. Açık havada rüzgar bile canımı yakıyor” dedi.
Wallace, hastalığın giderek çok daha kötü bir hale geldiğini ve yüzünün farklı bölgelerinde 8 lezyon oluştuğunu ve ağzının içinin de yara olduğunu dile getirdi. Wallace, “Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor” dedi.