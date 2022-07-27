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Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı

Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı

AVCILAR’da taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı. Kavgayı ayırmak için polis ekipleri havaya ateş açtı. Şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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Olay, Avcılar Nalbant Sokak’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuğun taciz edildiği şüphesi mahalleyi karıştırdı. Çocuğun yakınları ile taciz ettiği öne sürülen kişi arasında kavga çıktı.

Kavga kısa sürede büyüyerek tüm sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Tarafları ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açtı. 

Öte yandan şüpheli şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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