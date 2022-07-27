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Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi

 ERZİNCAN’dan son haber gelen korkunç! Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

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 Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı.

Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi. Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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