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İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu

İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu

İki büyük otomobil devi Tofaş ve Ford, KAP'a yaptıkları açıklamada üretimde ara vereceklerini bildirdi. Tofaş yıllık izin ve planlı bakım kapsamında Ağustos'ta iki hafta süreyle üretimi durduracak. Ford Otosan yıllık izin kapsamında Ağustos ayı içinde üretime ara verecek.

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Tofaş, Bursa fabrikasında 8-21 Ağustos tarihleri arasında planlı izin kullanımı ile planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle üretime geçici olarak ara verecek.

Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 08.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Ford'dan açıklama

Ford Otomotiv, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında üretime belli tarihler arasında ara verecek. KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir."

Gölcük Transit Hattı: 1-15 Ağustos
Gölcük Custom Hattı: 1-12 Ağustos
Yeniköy Fabrikası: 1-25 Ağustos
Eskişehir Fabrikaları: 1-15 Ağustos

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