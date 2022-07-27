Binbir surat Teyfik'in girmediği yer kalmamış! Böyle dolandırıcılık görülmedi hala dışarıda

Kendisini Cumhurbaşkanlığı veya MİT'te personel, danışman, kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili gibi tanıtan Teyfik T., çektirdiği fotoğraflar sayesinde kolayca güven kazandığı vatandaşları dolandırdı. Teyfik T.'nin hakkındaki suçlamalara rağmen halen dışarda elini kolunu sallayarak gezdiği öğrenildi.

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Kamu kurum ve kuruluşlarında 06 TC plakalı aracıyla yada çeşitli bürokrat, siyasetçi ve devlet adamıyla çektirdiği fotoğrafları "Bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından paylaşıp insanlara güven aşılayan zanlı, sıra dışı yöntemleriyle milyonluk vurgun yaptı.

Kendisini MİT personeli veya üst düzey yetkili olarak tanıttı

Dolandırıcılık, yaralama, iftira, hakaret gibi çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan Teyfik T, kendisini Cumhurbaşkanlığı, MİT personeli veya kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yetkili olarak tanıtarak vatandaşları ağına düşürdü.

Kendisini genel olarak Cumhurbaşkanlığı personeli olarak tanıtan Teyfik T, kamu kurumlarının önüne giderek özel plakalı aracıyla fotoğraf çektirdi, bu da yetmezmiş gibi "bir dizi önemli görüşmeler gerçekleştirdik" diyerek sosyal medya hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

İnsanlara kendisini üst düzey yetkili olarak tanıtan ve işe sokma vaadiyle kandıran Teyfik T'nin elini kolunu sallayarak önemli kamu kurum ve kuruluşlarına girdiği, buralarda görüntü verdiği ve siyasilerle fotoğraf çektirerek birçok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

İş vaadiyle 15 bin lira dolandırdı

Genel seçimlerde milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen ve Teyfik T'nin ağına düşen Asena A. iş vaadiyle 15 bin lira dolandırıldı. Teyfik T'den şikâyetçi olan Asena A, ifadesinde, Teyfik T. ile TBMM'de tanıştıklarını, kendisinin cumhurbaşkanlığında çalıştığını, çevresinin çok geniş olduğunu, kendisine işleri konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini belirterek, işe sokmak vaadiyle kendisinden 15 bin lira para aldığını belirtti.

"İstediğin yere şikayet et"

Daha sonra Teyfik T'yi bir pastanede gördüğünü aktaran Asena A, Teyfik T'nin kendisine "Git istediğin yere şikâyet et" dediğini söyledi.

102 bin lira parasını aldı

Bir başka olayda kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olarak tanıtan Teyfik T, müteahhitlik yapan Barış O'yu ağına düşürdü. Barış O, ifadesinde, Teyfik T'nin Kuveyt'te kendisine iş ayarlayabileceğini söylediğini, Kuveyt'e gidecek olan işçilerin pasaport ve sağlık raporlarını kendisinden istediğini ve parça parça toplamda 102 bin lira para verdiğini kaydetti.

Hastaneden 'özel otoyla sevki uygundur' yazısı alıp devleti dolandırmış

2007 yılında Ankara'da kalp ameliyatı olan Talan'ın, Düziçi Devlet Hastanesi ve diğer sağlık ocaklarından hastalığının özel oto ile refakati gerektirir bir hastalığı olmamasına rağmen "refakatli olarak özel otoyla sevki uygundur" şeklinde sevkler alarak Ankara Yüksek İhtisas Hastanesine gittiği, bu sevklere dayanarak her defasında özel taksi ile Ankara'ya gidip geldiği ve kestirdiği faturaları Düziçi Devlet Hastanesi'nde çalışan eşi aracılığıyla devletten tahsis ettiği de belirlendi.

Hala dışarda geziyor

Bu şekilde 27 defa özel taksi kullandığına yönelik fatura düzenlendiği, Talan'ın aslında taksi yerine kendi aracını kullanıp fatura kestirdiği ve devletten bunu tahsis ettiği tespit edildi. Dolandırıcının bütün bu yaptıklarına rağmen halen dışarıda gezmesi ve yeni mağduriyetler oluşturması ise bu kadarına pes dedirtti.

Kaynak: Sabah