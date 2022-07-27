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Abdurrahman Dilipak'tan bomba seçim yazısı kime oy vereceğini yazdı

Abdurrahman Dilipak'tan bomba seçim yazısı kime oy vereceğini yazdı

Abdurrahman Dilipak 'Benim oyum kime?' başlıklı yazısında seçmene tavsiyelerde bulunarak 'Verdiğiniz oydan mes’ulüz. Yani oy verirken de “Allah’ın emri, Peygamberin gavli” üzerine yapın o işi' dedi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü seçmene kime oy vermemeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak  “ehliyet ve liyakat konusunda ehil olana oy vereceğini” yazdı.  Dilipak "Öncelikle '5 emanet' noktasında sabıkası olmayacak. 'Mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyeti' konusunda masum olacak" dedi.

Dilipak, bugünkü “Benim oyum kime?” başlıklı yazısında “’İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden’ o ateşin bizi de yakacağını, bizim de helak olabileceğimizi neden düşünmüyoruz. Kötüler doğru da söyleyebilir, iyiler yanlış da yapabilir.” diye yazdı.

“Kızınızı gelin ya da oğlunuzu damat etmeyeceğiniz kişiye oy vermeyin derim” diyen Dilipak,  şöyle devam etti:

Benimle birçok alanda beraberliğim de olsa, temel ilkelerde zaafı olanları tercih etmeyeceğim.

Din, mezhep, akrabalık, hemşehrilik ilişkileri, belki temel konularda eşitler arasında bir tercih konusu olabilir. İşi ehline vereceksiniz. “Ehliyet” ve “liyakat” imandan önce gelir.

Öncelikle “5 emanet” noktasında sabıkası olmayacak. “Mal, can, namus, akıl-inanç ve nesil emniyeti” konusunda masum olacak.”

Dilipak, “Ben oy kullanırken aynı zamanda Pandeminin, aşının, PCR’nin maskenin, 5G’nin, Starlink’in, NeuraLink’in, GlobalReset’in, TransHumanizm’in, İstanbul sözleşmesinin, Lanzoretenin, iklim komplosunun, LGBT’ye pozitif ayırımcılık uygulayanların, fuhşiyatı normal görenlerin yanında olamam” dedi.

Adayları görmeden tercihte bulunmayacağını yazan Dilipak, şöyle devam etti: “Listedeki isimlere bakacağım ve vekaletimi ona göre vereceğim. Bu çerçevede “efradına cami, ağyarına mani” bir anlayışla hareket edeceğim! Biliyorum, bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var..

Biz vahyin ve risalete dayalı rehberliğin aydınlığında, aklımızı kullanarak bir karar vereceğiz. Aslında bu açıdan dileyenler, seçicileri seçerek, onlar nasıl vekil seçiyorlarsa, “seçicileri seçerek” vekaleten oy kullanabilmeliler.

Siyasi emellerini müstevlilerin siyasi emelleri, şahsi çıkarlarının finans kapitalin, oligarkların, şahsi çıkarları ile tevhid edenlerin fonladığı, gasp edilen, rüşvetle desteklenen, yabancı ülkelerin fonlarından aktarılan paralarla, fonlarla fonlanan parti ve siyasilere oy yok.. “

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