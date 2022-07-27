BIST 2.540
DOLAR 17,89
EURO 18,15
ALTIN 990,40
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de doktor sağlık çalışanlarına 'beyaz kod' verdiler diye fırça attı

KOCAELİ Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede tepki çeken bir olay yaşandı. Sağlık çalışanları, hasta ile aralarında çıkan tartışmadan sonra beyaz kod verdi. Doktor, beyaz kod veren görevlileri azarladı.

Abone ol

Tepki çeken olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanenin acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede çalışan bir sağlıkçı ile hasta tartışmaya başladı. Özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti.

Hasta, özel güvenlik görevlisi ile de tartışmaya başlayınca görevliler beyaz kod vererek olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesi üzerine, acil serviste görevli doktor, beyaz kod veren görevlilere karşı fırça attı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde doktor, "Kime sordunuz da beyaz kod veriyorsunuz? Bir daha böyle bir şey kabul etmiyorum. Kafanıza göre polis çağırıyorsunuz, mahkemelerde sürünen biz oluyoruz. Hasta ile ilgilenin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
TOGG için tarih belli oldu 2023 yılı Mart ayında TOGG almaya hazır olun
TOGG için tarih belli oldu 2023 yılı Mart ayında TOGG almaya hazır olun
Bursa caddelerine kadın eli değiyor: Anne eli değmiş gibi
Bursa caddelerine kadın eli değiyor: Anne eli değmiş gibi
Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
Avcılar’da taciz iddiası mahalleli birbirine girdi! Polis havaya ateş açtı
Didem Delen kimdir Kısmetse Olur'dan çıkmış estetiksiz haline bakın! Didem Delen kaç yaşında?
Didem Delen kimdir Kısmetse Olur'dan çıkmış estetiksiz haline bakın! Didem Delen kaç yaşında?
Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi arttı! Sektör 'mümkün değil' diyor
Otomobilde ÖTV indirimi beklentisi arttı! Sektör 'mümkün değil' diyor
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
Kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi
İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu
İki otomobil devinden flaş karar! KAP'a bildirdiler! Üretimler durduruldu
Bu bölümleri seçene maaş gibi burs! İş garantisi verilen bölümler de var
Bu bölümleri seçene maaş gibi burs! İş garantisi verilen bölümler de var
Bilal Özcan eşi kimdir, kaç kere evlendi? Bilal Özcan çocukları kimdir?
Bilal Özcan eşi kimdir, kaç kere evlendi? Bilal Özcan çocukları kimdir?
Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı
Kediler için resmen ilan edildi hayvanseverler ayağa kalktı