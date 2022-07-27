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Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'nda meydana gelen 7 büyüklüğünde depremde 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Filipin Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, sabah saatlerinde adanın kuzeyindeki Abra eyaletinde 7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Tayyum kasabasının 3 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kurtarma ve yardım ekiplerinin derhal afet bölgesine sevk edilmesi talimatını verirken, kendisinin de gün içinde bölgeyi ziyaret edeceği bildirildi.

İçişleri Bakanı Benjamin Abalos, şu ana kadar Benguet eyaletinde iki, Abra eyaletinde bir ve başka bir eyalette de bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremde 60 kişinin yaralandığını bilgisi paylaşıldı.

Çevredeki çok sayıda yerleşimde ağır hasara yol açan depremde can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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