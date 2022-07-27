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27 Temmuz altın yükseliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

27 Temmuz altın yükseliyor! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 985,9 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 988 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, Cumhuriyet altını da 6.620 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,1 azalışla günü 1.717,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.719 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandıklarını söyledi.

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