Kırşehir'de mahkemede şok eden cinayet itirafı! Dini nikahlı kadın kaçıp evli döndü

KIRŞEHİR'de 2020 senesinde işlenen çifte cinayetin görülen duruşmasında katil zanlısı suçunu itiraf ederken, tutukluluk halleri devam eden 8 kişiden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Katil zanlısı R.İ., Vildan Çelik ile dini nikahı olduğunu, evden kaçıp başka birisiyle resmi nikah kıymasının ardından "namusu" için cinayetleri işlediğini itiraf etti.

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Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik’ten (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Çelik’in en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Çelik ve yeni evlendiği karısı Vildan Çelik’i (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak buldu.

Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alınmış ve işlemlerin ardından tutuklanmıştı. 29 Ocak günü ise tutuklu sanıklardan M.S., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Güvenlik gerekçesiyle bugün Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen davaya 8 tutuklu şahıs ve M.S. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Dini nikahlıyken kaçıp başkasıyla resmi nikah kıydı

Kasten adam öldürme suçundan 66 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.İ., Vildan Çelik ile dini nikahı olduğunu, evden kaçıp başka birisiyle resmi nikah kıymasının ardından namusu için cinayetleri işlediğini itiraf etti.

6 yıl dini nikahlı kaldıktan sonra evden kaçan Vildan Çelik’in yaklaşık 50 gün sonra babasının evine geri döndüğünü öğrendikten sonra Vildan Çelik’in abisi R.İ. ile birlikte eve gittiğini söyleyen R.İ., "Vildan'a 50 gündür nerede olduğunu sordum, Osman Çelik 'sen benim karıma nasıl bağırıyorsun' deyip, evlilik cüzdanını gösterince cinnet getirdim. Daha sonra Osman'la aramızda yaşanan tartışma sonucu sopayla ona vurdum. Üzerime gelince de birkaç yerinden bıçakladım. Çok kan kaybettiğini görünce Vildan'ın ağabeyi R.İ. ile banyoya götürüp üzerine su döktük" dedi.

Daha sonrasında abi R.İ. ile birlikte Osman ve Vildan Çelik’i köy yakınlarında ormanlık alana götürdüklerini söyleyen R.İ., Vildan Çelik’in abisi R.İ.’nin uzakta kaldığı sırada Osman Çelik ile yeniden kavga ettiklerini, göğsüne darbe aldıktan sonra rasgele ateş ederek Osman ve Vildan Çelik’i vücutlarının çeşitli yerlerinden vurduğunu itiraf etti.

Abi R.İ.’nin de kardeşinin cenazesini gördükten sonra şoka girdiğini, kendisine saldırmak istediği sırada silahı ona doğrultarak tehdit ettiğini de sözlerine ekledi. R.İ., “Planlamadım, aniden gelişti. Namus için yaptım” dedi.

"Cinayeti işlediğini daha önce neden inkar ettin" sorusu üzerine R.İ., "Samimi olarak itirafta bulunmak istedim" diyerek cevapladı.

Vildan Çelik’in abisi R.İ. ise işlediği tüm suçları R.İ.’nin tehditlerinden kaynaklı işlediğini, eve ilk geldiğinde sadece konuşacaklarını ancak R.İ.’nin önce bıçakla sonrasında da silahla saldıracağını bilmediğini söyledi.

Tutuklu sanıklardan Vildan Çelik’in babası V.İ. ise olay günü evde yaşanan kavga sırasında yere düştüğünü, kimin kime vurduğunu görmediğini, R.İ.'nin kızını ve Osman Çelik'i götürmek istediği sırada engel olmaya çalıştığını ama R.İ.'nin herkesi tehdit ettiğini söyledi. Ayrıca baba V.İ. Osman Çelik’in babasının da kendisini aradığını ancak ona doğruyu söylemeyerek geldikleri gibi gittiklerini söylediğini itiraf etti.

Tehditlerden korkarak ablasını gizlice gömdü

Evde çıkan kavgadan haberi olmadığı sırada R.İ.'nin kendisini çağırdığını ve yanına gittiğini ifade eden Vildan Çelik'in kardeşi R.İ., “Ablam ve Osman Çelik’i öldürdüğünü, ağzıma silah dayayarak, olay yerine gidip onları gömmemi istedi” dedi.

"Cesetleri 150 metre taşıdık"

R.İ.'nin ailesine ve kendisine zarar vermesinden korkarak, R.İ'nin gösterdiği yerden kuzeni B.İ. ile birlikte kazma ve küreği alarak olay yerine gittiğini söyleyen R.İ., "Onun tarif ettiği yerde cesetleri bulduk. Osman çıplaktı, kardeşimin üzerinde ise sadece iç çamaşırı vardı. Onları B.İ. ile birlikte yaklaşık 150 metre taşıyarak oraya bir çukur kazdık ve gömdük. Ben öldürme olayına karışmadım" şeklinde konuştu.

Öte yandan tutuklu sanıklardan Vildan Çelik’in annesi K.İ, ablası H.S. ve başka bir kardeşi R.İ de hakkındaki suçlamaları reddetti. Yapılan savunmaların tamamlanmasının ardından avukatların da savunmaları istendi.

Vildan Çelik’in annesi K.İ, ablası H.S. ve başka bir kardeşi R.İ. suçun mahiyetinin değişme ihtimali ve tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla serbest kalmaları ve diğer 5 tutuklu şahsın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 10 saate yakın süren dava ileri bir tarihe ertelendi.