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FED kararı öncesi dolar yılın zirvesini gördü 17.88'in üzerinde altın da coştu! Uzmanlar da beklemiyordu

FED kararı öncesi dolar yılın zirvesini gördü 17.88'in üzerinde altın da coştu! Uzmanlar da beklemiyordu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesi piyasalar coştu. Dolar aralık ayından beri en yüksek seviyeyi gördü. Euro 18 liranın üzerinde, altın da durmuyor...

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Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor. Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,89 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü. Euro/TL 18,16 lira civarında hareket ediyor.

Fed'in faiz artışları doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oluyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 107 ile temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 109,2 seviyesine yakın seyrediyor. Dolar bir süredir ABD'de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek buluyor.

Altın da coştu
Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 985,9 liradan tamamladı.  Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor. 

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 988 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.621 lira, Cumhuriyet altını da 6.620 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,1 azalışla günü 1.717,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.719 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde yatırımcıların temkinli davrandıklarını söyledi.

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