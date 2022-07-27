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Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde bamya ve üzüm toplamak için bahçeye giden 62 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor.

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Edinilen bilgiye göre, 24 Temmuz Pazar günü saat 07.00 sırlarında Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki evinden çıkan Uğur Taşyürek’ten ailesi bir daha haber alamadı.

Kayıp başvurusu yapan oğlu Ömer Taşyürek, babasını her yerde arıyor. Babasını görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini isteyen Taşyürek, “Babam bahçeden bamya ve üzüm toplamak için evimizden çıktı.

Ondan sonra kendisine ulaşılamamıştır. En son yine aynı gün 24 Temmuz Pazar günü saat 16.00 civarında bir çoban tarafından Hacıhamzalı Mahallesi Muzmulu mevkisindeki bir tarlanın kenarında görülmüştür. Jandarma, AFAD ekipleri ve köylülerin tüm aramalarına rağmen köy içine veya yakınında tespit edilememiştir. 4 gündür haber alınamamaktadır. Görenlerin Allah rızası için en yakın güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum” dedi.

Ömer Taşyürek, babası kaybolduğunda üzerinde beyazlı yeşilli şapka, gri tişört, gri şalvar ve spor ayakkabı bulunduğunu söyledi.

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