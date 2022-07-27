Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu ÖTV çıkışıyla hükümetten bilgi akışı mesajını gönderdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nın ÖTV çıkışı sonrası CHP bu atağı ile hükümet çevrelerine içeriden kendilerine bilgi akışının olduğu mesajını gönderdiğini ima etti.

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Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiklerinde bazı otomobillerdeki ÖTV oranını dörtte bir oranına düşüreceklerini söyleyerek halka "Almayın, bekleyin" çağrısı yapmasını köşesine taşıdı.

CHP yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi aktaran Sarıkaya,"Toplumun çok daha önemli konuları varken ÖTV ve otomobil almayın meselesine nereden gelindi" diye sordu.

Sarıkaya şu ifadeleri aktardı:

CHP yöneticileri ile dün konuşurken, toplumun çok daha önemli konuları varken ÖTV ve otomobil almayın meselesine nereden gelindiğini, konuyu neden bu denli önemsediklerini sordum.

İlk işaret ettikleri nokta, dün Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı’na motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 kata kadar arttırma veya sıfıra indirme konusunda verdiği yetki oldu.

Doğrudan söylemedi, ancak CHP bu atağı ile hükümet çevrelerine içeriden kendilerine bilgi akışının olduğu mesajını gönderdiğini ima etti.

İlk işaret ettikleri nokta, dün Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı’na motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 kata kadar arttırma veya sıfıra indirme konusunda verdiği yetki oldu. Doğrudan söylemedi, ancak CHP bu atağı ile hükümet çevrelerine içeriden kendilerine bilgi akışının olduğu mesajını gönderdiğini ima etti.

Ancak asıl meselenin bunun ötesinde olduğunu, bugüne kadar alt gelir grubuna yaptıklarına benzer şekilde, orta gelir sınıfına da bir mesaj vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Otomobil orta ve üstündeki sınıfın cep telefonu gibi vazgeçilmezi haline geldi. Yaptıkları kamuoyu yoklamalarında da bu durumu görmüşler… Emekliler, KYK ile öğrenciler ve asgari ücret artışıyla işçilere dönük taleplerini hükümetin yerine getirmesine bir de orta ve üst sınıfı eklemek istemişler. Hükümet bu konuda bir adım atar mı bilinmez; ancak CHP’nin bu atağındaki erek açık… Biz söylüyoruz, onlar yapmak zorunda kalıyor algısını her kesimde kalıcı kılmak…"