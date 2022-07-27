27 - 31 Temmuz hava durumu raporu çok fena! İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda aşırı sıcaklar için uyardı. Bugün de sıcak ama 28 Temmuz 2022 itibariyle daha beter olacak. Serinliği ile bilinen Iğdır bile 37 derecenin üstünde sıcaklık görecek.

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Geçen hafta Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olan aşırı sıcaklar Türkiye'yi kavurmaya başladı. Sıcak havanın asıl etkisini ise Türkiye bu hafta yaşıyor. 28 Temmuz 2022 itibariyle sıcaklık çok daha artacak ve bugünü bile aratacak. Cuma günü ise Türkiye'nin aşırı sıcakların etkisinde kalmayan bölgesi olmayacak. Serin yayla havasına sahip olan Doğu Anadolu illerinde bile termometre kırmızıya dönecek. Önümüzdeki 5-6 gün aşırı sıcaklar devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bir iyi haber; aşırı sıcaklardan sonra bir ihtimal yağmurun gelmesi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, önümüzdeki hafta salı günü İstanbul için yağmur ihtimali olduğunu söyledi.

Aşırı sıcakla kavrulacak iller

Meteoroloji verilerine göre perşembe günü itibariyle Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa'da çok yüksek sıcaklıklar kaydedilecek. Sıcaklık bu illerde 40 dereceyi bulacak hissedilen ise çok daha yüksek olacak. İç Anadolu bölgesinde Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas dışında tüm iller aşırı sıcağın etkisini yaşayacak. Ankara, Konya, Kayseri'de 36-37 derecek sıcaklık var. Hissedilenle birlikte bu sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır'da bile 36 derece sıcaklık görülecek.

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş illeri de aşırı sıcakla kavrulacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Hakkari dışında kalan tüm iller rekor sıcaklık görecek. Sıcaklık Urfa, Diyarbakır, Batman, Gaziantep illerinde 40 ile 43 derece arasında olacak. İstanbul ise bu aşırı sıcak hava dalgasını nispeten 'serin' geçirecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olsa da termometre 34 derece civarında olacak.