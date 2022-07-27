BIST 2.539
DOLAR 17,90
EURO 18,17
ALTIN 990,79
HABER /  GÜNCEL

27 - 31 Temmuz hava durumu raporu çok fena! İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...

27 - 31 Temmuz hava durumu raporu çok fena! İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda aşırı sıcaklar için uyardı. Bugün de sıcak ama 28 Temmuz 2022 itibariyle daha beter olacak. Serinliği ile bilinen Iğdır bile 37 derecenin üstünde sıcaklık görecek.

Abone ol

Geçen hafta Avrupa'da binden fazla kişinin ölümüne sebep olan aşırı sıcaklar Türkiye'yi kavurmaya başladı. Sıcak havanın asıl etkisini ise Türkiye bu hafta yaşıyor. 28 Temmuz 2022 itibariyle sıcaklık çok daha artacak ve bugünü bile aratacak. Cuma günü ise Türkiye'nin aşırı sıcakların etkisinde kalmayan bölgesi olmayacak. Serin yayla havasına sahip olan Doğu Anadolu illerinde bile termometre kırmızıya dönecek. Önümüzdeki 5-6 gün aşırı sıcaklar devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bir iyi haber; aşırı sıcaklardan sonra bir ihtimal yağmurun gelmesi. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, önümüzdeki hafta salı günü İstanbul için yağmur ihtimali olduğunu söyledi. 

Aşırı sıcakla kavrulacak iller
Meteoroloji verilerine göre perşembe günü itibariyle Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Denizli, Uşak ve Manisa'da çok yüksek sıcaklıklar kaydedilecek. Sıcaklık bu illerde 40 dereceyi bulacak hissedilen ise çok daha yüksek olacak. İç Anadolu bölgesinde Çorum, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas dışında tüm iller aşırı sıcağın etkisini yaşayacak. Ankara, Konya, Kayseri'de 36-37 derecek sıcaklık var. Hissedilenle birlikte bu sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Doğu Anadolu bölgesinde Iğdır'da bile 36 derece sıcaklık görülecek.

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş illeri de aşırı sıcakla kavrulacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Hakkari dışında kalan tüm iller rekor sıcaklık görecek. Sıcaklık Urfa, Diyarbakır, Batman, Gaziantep illerinde 40 ile 43 derece arasında olacak. İstanbul ise bu aşırı sıcak hava dalgasını nispeten 'serin' geçirecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık yüksek olsa da termometre 34 derece civarında olacak. 

İlgili Haberler
Bugün iyi yarın kalp krizi geçirtecek sıcak var meteoroloji İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yurtdışından kaçak getirip Türkiye'de okutuyorlar! Akıllara zarar yöntem
Foto Galeri Yurtdışından kaçak getirip Türkiye'de okutuyorlar! Akıllara zarar yöntem Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Nurettin Canikli Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Partili Nurettin Canikli Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Edirne'de yaşandı! Evinin önünde neye uğradığını şaşırdı kanlar içinde kaldı
Edirne'de yaşandı! Evinin önünde neye uğradığını şaşırdı kanlar içinde kaldı
Burdur'da mangal keyfi mahalleyi kabusa çevirdi
Burdur'da mangal keyfi mahalleyi kabusa çevirdi
PMYO başvuru ücreti yatırma nasıl olur, PMYO ücreti kaç para yatırılacak?
PMYO başvuru ücreti yatırma nasıl olur, PMYO ücreti kaç para yatırılacak?
Üç günde 38 binden fazla araç radara takıldı! Sürücülere ceza yağdı
Üç günde 38 binden fazla araç radara takıldı! Sürücülere ceza yağdı
Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı
Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022-2023 lise kayıt takvimi belli oldu mu?
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022-2023 lise kayıt takvimi belli oldu mu?
Ukrayna tarafından öldürülen Rus askeri sayısı! Zelenskiy açıkladı
Ukrayna tarafından öldürülen Rus askeri sayısı! Zelenskiy açıkladı
Kırşehir'de mahkemede şok eden cinayet itirafı! Dini nikahlı kadın kaçıp evli döndü
Kırşehir'de mahkemede şok eden cinayet itirafı! Dini nikahlı kadın kaçıp evli döndü