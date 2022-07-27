Yurtdışından kaçak getirip Türkiye'de okutuyorlar! Akıllara zarar yöntem
Son dönemde artan otomobil yedek parça fiyatları, fırsatçıları harekete geçirdi. Gürcistan’dan lüks otomobil getirip Türkiye’deki kazalı araçlarla parça değişimi yapanların sayısı hızla artmaya başladı. Türkiye'ye Gürcistan'dan getirilen tam donanımlı araç ülkesine boş dönüyor.
Gürcistan’dan ucuza lüks otomobil getiren kişiler, Türkiye’de aynı model araçlarla yedek parça değiştirerek para kazanıyor. Tam donanımlı giren araç, ülkesine boş dönüyor. Bir Gürcü 3 parça satışından arabasının parasını kazanıyor.
Özellikle motor, hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya ekran, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar değişime en fazla konu olan ürünler olarak öne çıkıyor.
Ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleşen parça değişim işlemleri zamanla Türkiye’nin birçok bölgesine de yayılmış durumda.
Maslak Oto sanayi sitesinde bir usta, kaskosu olmayan veya poliçesini bozmak istemeyen veya tramer kaydı görünmesin isteyen kişilerin bu yola başvurduğunu söyledi.