BIST 2.541
DOLAR 17,89
EURO 18,17
ALTIN 991,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AK Partili Nurettin Canikli Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Partili Nurettin Canikli Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu'nun, 22 Temmuz'da sosyal medyadan, Canikli hakkında gerçek dışı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Dilekçede, Davutoğlu hakkında "iftira" ve "hakaret" suçlarından soruşturma ve ceza davası açılması talep edildi.

Ayrıca Canikli, Davutoğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Nurettin Canlikli, sosyal medyadan suç duyurusu ve dava dilekçelerini paylaşarak, "Ahmet Davutoğlu'na açtığım manevi tazminat davasının kazanılması halinde, kazanılan tazminatın tamamı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.

FETÖ borsası üzerinden rant iddiası
Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Canikli hakkında FETÖ borsası üzerinden rant elde etmekle suçlamıştı. Davutoğlu, Canikli'nin TMSF tarafından el konulan şirketlerden para transfer ettiği iddiasını gündeme getirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de yaşandı! Evinin önünde neye uğradığını şaşırdı kanlar içinde kaldı
Edirne'de yaşandı! Evinin önünde neye uğradığını şaşırdı kanlar içinde kaldı
FED kararı öncesi dolar yılın zirvesini gördü 17.88'in üzerinde altın da coştu! Uzmanlar da beklemiyordu
FED kararı öncesi dolar yılın zirvesini gördü 17.88'in üzerinde altın da coştu! Uzmanlar da beklemiyordu
PMYO başvuru ücreti yatırma nasıl olur, PMYO ücreti kaç para yatırılacak?
PMYO başvuru ücreti yatırma nasıl olur, PMYO ücreti kaç para yatırılacak?
Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu ÖTV çıkışıyla hükümetten bilgi akışı mesajını gönderdi
Muharrem Sarıkaya: Kılıçdaroğlu ÖTV çıkışıyla hükümetten bilgi akışı mesajını gönderdi
Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı
Mersin'de bamya ve üzüm toplamak için bahçeye gitti bir daha gören olmadı
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022-2023 lise kayıt takvimi belli oldu mu?
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022-2023 lise kayıt takvimi belli oldu mu?
Ukrayna tarafından öldürülen Rus askeri sayısı! Zelenskiy açıkladı
Ukrayna tarafından öldürülen Rus askeri sayısı! Zelenskiy açıkladı
Kırşehir'de mahkemede şok eden cinayet itirafı! Dini nikahlı kadın kaçıp evli döndü
Kırşehir'de mahkemede şok eden cinayet itirafı! Dini nikahlı kadın kaçıp evli döndü
L&M kaç para oldu 2022 yeni zam geldi fiyatı ne oldu?
L&M kaç para oldu 2022 yeni zam geldi fiyatı ne oldu?