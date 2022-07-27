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Burdur'da mangal keyfi mahalleyi kabusa çevirdi

Burdur'da mangal keyfi mahalleyi kabusa çevirdi

BURDUR’da mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı.

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Olay Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Lale Paşa Caddesi Tarım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bir anda alevler yükseldi.

Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Olay yerine geldiğimizde alevler baya bir yüksekti. İki tane merdivenli araçla müdahale ettik. Zannediyorum çatıda ocak var. Ocağın kenarında etler var. Mangaldan dolayı çıkmış olabileceği düşüncesindeyiz. Vatandaşlarımız terasta ocak, mangal yaparken çok dikkatli olsunlar, gerekirse yapmasınlar. Çünkü özellikle bu aylarda bu yangınlar çok fazla meydana geliyor” dedi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü.

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